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На Львовщине курсантка помогала ФСБ и готовила удар по казармам

24 января 2025 18:30
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Курсантка военного института хотела навести российские ракеты на казарму одногруппников — СБУ задержала ее на Львовщине
Спецслужбы задержали предательницу. Фото: СБУ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Львовской области курсантка военного института работала на российские спецслужбы и готовила ракетный удар по казармам своих одногруппников. Сбежать за границу предательнице не удалось.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) в пятницу, 24 января.

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По материалам следствия, девушка работала на россиян за вознаграждение, которое ей пообещали выплатить.

"Больше всего врага интересовали координаты учебных корпусов и казарм военного института, который после начала полномасштабной войны передислоцировали из Харькова во Львовскую область. Предательница собиралась передать ФСБ геолокации служебных зданий вуза, в которых находились другие курсанты, в частности, ее одногруппники", — говорится в сообщении.

Курсантка работала на ФСБ
Предательница передает геолокацию института и зданий. Фото: СБУ

В СБУ добавили, что девушка после передачи координат должна была самостоятельно покинуть территорию института накануне вражеского обстрела.

"Затем ФСБ должна была осуществить "эвакуацию" своей агентки из Украины на территорию РФ, в частности транзитом через третьи страны", — отметили в спецслужбе.

Курсанка военного института во Львовской области готовила удар по казармам
Пособница россиян отправила карты ФСБ. Фото: СБУ

Сообщается, что военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила предательницу и поэтапно задокументировала ее преступления.

"Синхронно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности мест обучения и проживания курсантов украинского вуза. На финальном этапе спецоперации СБУ задержала злоумышленницу, когда она пыталась передать координаты "целей" ФСБ и после этого сбежать за пределы военного института. На месте задержания у агента изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага", — рассказывают в Службе безопасности.

Сейчас задержанной сообщено о подозрении по статье государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Она находится под стражей без права внесения залога. Девушке грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

А в Одессе перед судом предстанут женщины-предательницы, которые сотрудничали с врагом. Они собирали и передавали россиянам данные о больницах, где находятся раненые военные, а также фотографировали позиции ПВО в области.

Также мы писали, что СБУ задержала сотрудницу Укрзализныци, которая передавала россиянам данные о передвижении украинских военных. Установлено, что она сотрудничала с врагом через своего мужа, который воюет на стороне РФ.

СБУ Львовская область ФСБ госизмена военные институт

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