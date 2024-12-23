ДТП у Самборі 22 грудня — легковик зіштовхнувся з автобусом

Наслідки ДТП у Самборі. Фото: Нацполіція

У Самборі Львівської області 22 грудня трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та автобуса. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще двоє травмовані.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Львівській області у понеділок, 23 грудня.

Читайте також:

ДТП у Самборі 23 грудня

Правоохоронці розповіли, що ДТП трапилася на автодорозі сполученням "Львів — Самбір — Ужгород" у місті Самбір. На дорозі зіткнулись легковик Mercedes, яким керував 31-річний житель Самбора та маршрутний автобус БАЗ "Еталон", за кермом якого був 59-річний мешканець одного із сіл району.

Наслідки ДТП у Самборі. Фото: Нацполіція

Наслідки ДТП у Самборі. Фото: Нацполіція

Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм помер у лікарні, його 35-річний пасажир та пасажир автобуса віком 65 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (за ч.2 ст.286) Кримінального Кодексу.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, 22 грудня на Волині п'яний працівник ТЦК спричинив ДТП. На нього склали протокол.

Також ми писали, що поблизу Одеси підліток взяв мамину автівку і спричинив смертельну ДТП.