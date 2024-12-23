ДТП в Самборе 22 декабря — легковушка столкнулась с автобусом

Последствия ДТП в Самборе. Фото: Нацполиция

В Самборе Львовской области 22 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате аварии один человек погиб, еще двое травмированы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции во Львовской области в понедельник, 23 декабря.

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Правоохранители рассказали, что ДТП произошло на автодороге сообщением "Львов — Самбор — Ужгород" в городе Самбор. На дороге столкнулись легковушка Mercedes, которой управлял 31-летний житель Самбора и маршрутный автобус БАЗ "Эталон", за рулем которого находился 59-летний житель одного из сел района.

Последствия ДТП в Самборе. Фото: Нацполиция

Последствия ДТП в Самборе. Фото: Нацполиция

В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм умер в больнице, его 35-летний пассажир и пассажир автобуса в возрасте 65 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (по ч.2 ст.286) Уголовного Кодекса.

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, 22 декабря на Волыни пьяный работник ТЦК вызвал ДТП. На него был составлен протокол.

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