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На Львівщині лікар продавав документи про непридатність до служби у війську

25 червня 2024 17:31
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Лікаря з Буська викрили на продажі документів про непридатність до служби у війську
Лікар Андрій Мачула. Фото з соцмережі
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Галицький районний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 59-річному лікарю Андрію Мачулі. Медика підозрюють у вимаганні хабарів за документи про непридатність до військової служби.

Про це стало відомо із матеріалів судового реєстру.

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Деталі справи

Поліцейські затримали лікаря 19 червня у його кабінеті, коли він отримав від військовозобов'язаного 15 тисяч гривень.

Згідно з опублікованими у судовому реєстрі матеріалами справи, Андрій Мачула, який є ортопедом-травматологом комунальної Буської райлікарні та членом Буської позаштатної постійно діючої ВЛК, разом з колегами організував схему з продажу чоловікам документів про непридатність до військової служби.

Наразі невідомо, скільки чоловіків скористалися послугами Андрія Мачули. Поліцейські, приблизно о 13:30 19 червня, затримали Андрія Мачулу й провели обшук в його кабінеті.

Галицький райсуд наклав арешт на вилучені під час обшуку гроші, документи та телефон. Крім цього, суд арештував автомобіль Ford Kuga 2011 року випуску та дві земельних ділянки у селі Новоселище. Ухвалу про арешт можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області голова ВЛК одного з районних центрів комплектування вимагав у військовозобов’язаного 3 500 доларів за висновок "непридатний до військової служби". У чоловіка, що проходив ВЛК, були хронічні хвороби, на підставі яких він міг отримати відповідний статус.

Раніше у ТЦК розповіли, що працюють цілодобово, але послуги військовозобов'язаним не надаються 24/7.

Також ми писали, що зараз українці, які перебувають за кордоном, мають можливість оновити свої дані лише за допомогою застосунку "Резерв+". Проте, найближчим часом ця послуга стане доступною й у консульських установах.

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