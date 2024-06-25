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Во Львовской области врач продавал документы о непригодности к службе в армии

25 июня 2024 17:31
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Врача из Буська разоблачили на продаже документов о непригодности к службе в армии
Врач Андрей Мачуло. Фото из соцсети
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Галицкий районный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 59-летнему врачу Андрею Мачули. Медика подозревают в вымогательстве взяток за документы о непригодности к военной службе.

Об этом стало известно из материалов судебного реестра.

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Детали дела

Полицейские задержали врача 19 июня в его кабинете, когда он получил от военнообязанного 15 тысяч гривен.

Согласно опубликованным в судебном реестре материалам дела, Андрей Мачула, являющийся ортопедом-травматологом коммунальной Буской райбольницы и членом Буской внештатной постоянно действующей ВЛК, вместе с коллегами организовал схему по продаже мужчинам документов о непригодности к военной службе.

Пока неизвестно, сколько мужчин воспользовались услугами Андрея Мачулы. Полицейские примерно в 13:30 19 июня задержали Андрея Мачулу и провели обыск в его кабинете.

Галицкий райсуд наложил арест на изъятые в ходе обыска деньги, документы и телефон. Кроме этого, суд арестовал автомобиль Ford Kuga 2011 года выпуска и два земельных участка в селе Новоселище. Постановление об аресте можно обжаловать во Львовском апелляционном суде.

Напомним, в Днепропетровской области глава ВЛК одного из районных центров комплектования требовал у военнообязанного 3 500 долларов за вывод "непригодный к военной службе". У мужчины, проходившего ВЛК, были хронические болезни, на основании которых он мог получить соответствующий статус.

Ранее в ТЦК рассказали, что работают круглосуточно, но услуги военнообязанным не предоставляются 24/7.

Также мы писали, что сейчас находящиеся за рубежом украинцы имеют возможность обновить свои данные только с помощью приложения "Резерв+". Тем не менее, в ближайшее время эта услуга станет доступна и в консульских учреждениях.

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