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На Львівщині лікар вимагав хабаря у пацієнта — що вирішив суд

5 листопада 2024 23:52
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Львівщині суд отштрафував лікаря за хабар
Гроші у кишені лікаря. Фото ілюстративне: ZAXID.NET
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

На Львівщині травматолог місцевої центральної лікарні Мар’ян Сенейко отримав від пацієнта хабар за продовження групи інвалідності. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу.

Матеріали цієї справи зберігаються у Єдиному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що лікар Самбірської центральної лікарні Мар’ян Сенейко вимагав і отримав хабаря за вплив на посадовців МСЕК. Чоловік нібито повідомив пацієнта, що потрібно дати йому 1000 доларів за продовження третьої групи інвалідності.

За хабар травматолог мав вплинути на посадовців МСЕК. Гроші Сенейко отримав наприкінці липня 2024 року, після чого його затримали правоохоронці.

Щодо лікаря порушили кримінальну справу. У суді він визнав свою провину та розповів, що його пацієнта у 2022 році прооперували через перелом хребта та встановили металоконструкцію.

Операцію робили у Львові, а потім скерували до Мар’яна Сенейка для лікування та спостереження. У 2022 році чоловік оформив собі третю групу інвалідності. Коли термін встановленої групи завершувався, чоловік прийшов до лікаря. Його госпіталізували та надали виписку з історії хвороби. Мар'ян Сенейко повідомив, що заповнив обхідний листок МСЕК і чоловік дав йому 1000 доларів, попросивши вирішити це питання. На це медик погодився.

Що вирішив суд

Врахувавши всі обставини справи, суд врахував дані про обвинуваченого, зокрема, що він раніше не судимий та перерахував 40 тисяч гривень для допомоги ЗСУ.

Суддя призначив лікарю 40,8 тисяч гривень штрафу. Вилучені гроші мають повернути чоловіку, який давав хабар. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, у Києві чоловік поцупив на Новій пошті iPhone, а потім пограбував ломбард. Суд виніс вирок у цій справі. 

Також у суді розглядали справу військовослужбовця-ветерана, який не отримав законних виплат за поранення. 

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