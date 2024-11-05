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На Львовщине врач требовал взятку у пациента — что решил суд

5 ноября 2024 23:52
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Во Львовской области суд отштрафовал врача за взятку
Деньги в кармане врача. Фото иллюстративное: ZAXID.NET
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Во Львовской области травматолог местной центральной больницы Марьян Сенейко получил от пациента взятку за продолжение группы инвалидности. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа.

Материалы этого дела хранятся в Едином реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что врач Самборской центральной больницы Марьян Сенейко требовал и получил взятки за влияние на должностных лиц МСЭК. Муж якобы сообщил пациенту, что нужно дать ему 1000 долларов за продление третьей группы инвалидности.

За взятку травматолог должен был повлиять на должностных лиц МСЭК. Деньги Сенейко получил в конце июля 2024, после чего его задержали правоохранители.

В отношении врача возбудили уголовное дело. В суде он признал свою вину и рассказал, что его пациента в 2022 году прооперировали из-за перелома позвоночника и установили металлоконструкцию.

Операцию проводили во Львове, а затем направили к Марьяну Сенейко для лечения и наблюдения. В 2022 году мужчина оформил себе третью группу инвалидности. Когда срок установленной группы истек, мужчина пришел к врачу. Его госпитализировали и предоставили выписку из истории болезни. Марьян Сенейко сообщил, что заполнил обходной лист МСЭК и мужчина дал ему 1000 долларов, попросив решить этот вопрос. На это медик согласился.

Что решил суд

Учитывая все обстоятельства дела, суд учел данные об обвиняемом, в частности, что он ранее не судим и перечислил 40 тысяч гривен для помощи ВСУ.

Судья назначил врачу 40,8 тысяч гривен штрафа. Изъятые деньги должны вернуть мужчине, который давал взятку. Приговор еще можно оспорить.

Напомним, в Киеве мужчина украл на Новой почте iPhone, а затем ограбил ломбард. Суд вынес приговор по этому делу.

Также в суде рассматривали дело военнослужащего-ветерана, не получившего законных выплат за ранения.

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