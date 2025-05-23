На Львівщині затримали посадовця лікарні за вимагання хабаря

Слідчі дії. Фото: Поліція Львівської області

У Львівській області правоохоронці затримали заступника директора з експертизи тимчасової непрацездатності однієї з центральних районних лікарень. Його підозрюють у вимаганні хабаря за продовження інвалідності пацієнту, хоча той мав всі підстави на це за станом здоров'я.

Про це повідомили у поліції Львівщини.

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За даними слідства, медичний посадовець вимагав 2,5 тисячі доларів США за те, щоб експертна група ухвалила позитивне рішення щодо подовження третьої групи інвалідності одному з пацієнтів. При цьому, як встановлено, чоловік усвідомлював, що пацієнт має всі законні підстави для отримання цього рішення.

Купюри, які вилучили під час обшуку. Фото: поліція Львівської області

Правоохоронці задокументували факт передачі хабаря та затримали фігуранта в його службовому кабінеті після отримання ним зазначеної суми.

Гроші. Фото: поліція Львівської області

Зловмиснику оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади до трьох років.

Посадовця тимчасово відсторонили від обов’язків. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Розслідування триває.

Нагадаємо, вчора, 22 травня, в Тернопільській області затримали військовослужбовця, який за хабар пропонував чоловіку уникнути служби в ЗСУ.

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