На Львовщине задержали чиновника больницы за вымогательство взятки

Следственные действия. Фото: Полиция Львовской области

Во Львовской области правоохранители задержали заместителя директора по экспертизе временной нетрудоспособности одной из центральных районных больниц. Его подозревают в вымогательстве взятки за продление инвалидности пациенту, хотя тот имел все основания на это по состоянию здоровья.

Об этом сообщили в полиции Львовщины.

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По данным следствия, медицинский чиновник требовал 2,5 тысячи долларов США за то, чтобы экспертная группа приняла положительное решение о продлении третьей группы инвалидности одному из пациентов. При этом, как установлено, мужчина осознавал, что пациент имеет все законные основания для получения этого решения.

Купюры, которые изъяли во время обыска. Фото: полиция Львовской области

Правоохранители задокументировали факт передачи взятки и задержали фигуранта в его служебном кабинете после получения им указанной суммы.

Деньги. Фото: полиция Львовской области

Злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до трех лет.

Чиновника временно отстранили от обязанностей. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Расследование продолжается.

Напомним, вчера, 22 мая, в Тернопольской области задержали военнослужащего, который за взятку предлагал мужчине избежать службы в ВСУ.

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