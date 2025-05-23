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На Львовщине врач требовал взятку у человека с инвалидностью

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Дата публикации 23 мая 2025 12:42
На Львовщине задержали чиновника больницы за вымогательство взятки
Следственные действия. Фото: Полиция Львовской области

Во Львовской области правоохранители задержали заместителя директора по экспертизе временной нетрудоспособности одной из центральных районных больниц. Его подозревают в вымогательстве взятки за продление инвалидности пациенту, хотя тот имел все основания на это по состоянию здоровья.

Об этом сообщили в полиции Львовщины.

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По данным следствия, медицинский чиновник требовал 2,5 тысячи долларов США за то, чтобы экспертная группа приняла положительное решение о продлении третьей группы инвалидности одному из пациентов. При этом, как установлено, мужчина осознавал, что пациент имеет все законные основания для получения этого решения.

Хабарництво
Купюры, которые изъяли во время обыска. Фото: полиция Львовской области

Правоохранители задокументировали факт передачи взятки и задержали фигуранта в его служебном кабинете после получения им указанной суммы.

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Деньги. Фото: полиция Львовской области

Злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до трех лет.

Чиновника временно отстранили от обязанностей. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Расследование продолжается.

Напомним, вчера, 22 мая, в Тернопольской области задержали военнослужащего, который за взятку предлагал мужчине избежать службы в ВСУ.

А в Киеве ГПСУ разоблачили на факте коррупции главу ВВК.

ГБР взятка Львов полиция врачи военнообязанные
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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