На Львівщині лікар з ВЛК вимагав хабар — його оштрафували

Судове засідання. Ілюстративне фото: mediatv.az

У Львівській області суд виніс вирок ортопеду-травматологу, який за хабар обійців встановити військовозобов'язаному фіктивний діагноз, щоб той міг уникнути військової служби. Фігуранту справи доведеться заплатити штраф у розмірі 51 тисяча гривень.

Матеріали справи містяться у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що ортопед-травматолог Буської ЦРЛ та член ВЛК обіцяв встановити військовозобов’язаному діагноз, на підставі якого ВЛК надасть йому відстрочку від мобілізації через хворобу. Йдеться про Андрія Мачулу, якого затримали у червні 2024 року після отримання 15 тисяч гривень хабаря.

У суді обвинувачений визнав свою провину. Він підтвердив, що за 15 тисяч гривень обіцяв чоловіку встановити діагноз, який стане підставою для отримання відстрочки від служби у лавах ЗСУ.

Ортопед-травматолог Андрій Мачула. Фото: Zaxid.net

Що вирішив суд

Суд дослідив усі матеріали справи та визнав Андрія Мачулу винним в отриманні хабаря. Лікарю доведеться сплатити штраф у розмірі 51 тисяча гривень штрафу.

Окрім того, фігурант має повернути власнику 15 тисяч гривень, отриманих через хабар.

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