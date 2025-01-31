На Львовщине врач из ВВК требовал взятку — его оштрафовали

Судебное заседание. Иллюстративное фото: mediatv.az

Во Львовской области суд вынес приговор ортопеду-травматологу, который за взятку обошел установить военнообязанному фиктивный диагноз, чтобы тот мог избежать военной службы. Фигуранту дела придется заплатить штраф в размере 51 тысяча гривен.

Материалы дела содержатся в Едином государственном реестре судебных дел.

Читайте также:

Обстоятельства дела

Суду стало известно, что ортопед-травматолог Буской ЦРБ и член ВВК обещал установить военнообязанному диагноз, на основании которого ВВК предоставит ему отсрочку от мобилизации по болезни. Речь идет об Андрее Мачуле, которого задержали в июне 2024 года после получения 15 тысяч гривен взятки.

В суде обвиняемый признал свою вину. Он подтвердил, что за 15 тысяч гривен обещал мужчине установить диагноз, который станет основанием для получения отсрочки от службы в рядах ВСУ.

Ортопед-травматолог Андрей Мачула. Фото: Zaxid.net

Что решил суд

Суд исследовал все материалы дела и признал Андрея Мачулу виновным в получении взятки. Врачу придется заплатить штраф в размере 51 тысяча гривен штрафа.

Кроме того, фигурант должен вернуть владельцу 15 тысяч гривен, полученных за взятку.

Также мы недавно писали о юристе, который вывозил мужчин за границу. Напомним, что винничанин пытался вывезти трех одесситов.