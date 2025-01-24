Ранкові вибухи на Львівщині 24 січня 2025 року — що відомо

Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Вибухи пролунали на Львівщині зараз, уранці в п'ятницю, 24 січня. У регіоні триває повітряна тривога.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО.

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Скриншот повідомення Максима Козицького

Що відомо про вибухи у Львівській області вранці 24 січня

Повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 04:24. Голова Львівської ОВА зазначив, що є загроза бойових безпілотників, найближчий із яких перебуває в Тернопільській області. О 04:35 БпЛА зафіксували в повітряному просторі Львівської області.

Скриншот повідомлення Максима Козицького

О 04:54 Максим Козицький зазначив, що на Львівщині працює ППО, та закликав громадян не поширювати світлини й відео з роботою українських військовослужбовців.

Нагадаємо, вночі 24 січня двічі оголошували повітряну тривогу в Київській області. Причиною стала загроза застосування ударниї БпЛА.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 24 січня лунав сигнал повітряної тривоги в Києві. Столиця теж опинилася під загрозою атаки ударних БпЛА.