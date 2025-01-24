Утренние взрывы на Львовщине 24 января 2025 года — что известно

На Львовщине раздаются взрывы — что известно об обстреле
Взрывы прогремели на Львовщине сейчас, утром в пятницу, 24 января. В регионе продолжается воздушная тревога.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о работе ПВО.
Что известно о взрывах во Львовской области утром 24 января
Воздушную тревогу во Львовской области объявили в 04:24. Глава Львовской ОВА отметил, что есть угроза боевых беспилотников, ближайший из которых находится в Тернопольской области. В 04:35 БпЛА зафиксировали в воздушном пространстве Львовской области.
В 04:54 Максим Козицкий отметил, что на Львовщине работает ПВО, и призвал граждан не распространять фотографии и видео с работой украинских военнослужащих.
Напомним, ночью 24 января дважды объявляли воздушную тревогу в Киевской области. Причиной стала угроза применения ударных БпЛА.
Также мы сообщали, что в ночь на 24 января раздавался сигнал воздушной тревоги в Киеве. Столица тоже оказалась под угрозой атаки ударных БпЛА.
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