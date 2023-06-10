Повінь у Львівській області 10 червня — фото та відео

Повінь на Львівщині 10 червня 2023 року. Фото: Максим Козицький/Telegram

Сьогодні, 10 червня, на Львівщині розлилася річка Східничанка. Внаслідок повені підтоплені домогосподарства у селищі Східниця. Також розмило дорогу у селі Урич Стрийського району.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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"Внаслідок підняття рівня води в річці Східничанка підтоплені близько 40 домогосподарств в смт. Східниця Дрогобицького району", — повідомив Козицький.

Глава адміністрації додав, що до ліквідації наслідків стихії залучені всі екстрені служби.

Козицький повідомив, що у селі Урич Стрийського району розмита дорога.

"На дорозі є повалені дерева, частково обвалений міст через річку, що заблокувало виїзд зі села", — повідомив чиновник.

Наслідки підтоплення у Львівській області 10 червня 2023 року. Фото: Максим Козицький/Telegram

Наслідки підтоплення у Львівській області 10 червня 2023 року. Фото: Максим Козицький/Telegram

Нагадаємо, сьогодні, 10 червня, у Києві була сильна гроза. У місті пройшла злива з градом. Внаслідок негоди були підтоплено низку вулиць.

Також відомо, що рівень води на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС йде на спад. Проте ситуацію можуть ускладнити дощі.