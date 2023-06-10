Повінь у Львівській області 10 червня — фото та відео

На Львівщині – масштабна повінь: підтоплені десятки домогосподарств
Сьогодні, 10 червня, на Львівщині розлилася річка Східничанка. Внаслідок повені підтоплені домогосподарства у селищі Східниця. Також розмило дорогу у селі Урич Стрийського району.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Що відомо про повінь на Львівщині
"Внаслідок підняття рівня води в річці Східничанка підтоплені близько 40 домогосподарств в смт. Східниця Дрогобицького району", — повідомив Козицький.
Глава адміністрації додав, що до ліквідації наслідків стихії залучені всі екстрені служби.
Козицький повідомив, що у селі Урич Стрийського району розмита дорога.
"На дорозі є повалені дерева, частково обвалений міст через річку, що заблокувало виїзд зі села", — повідомив чиновник.
Нагадаємо, сьогодні, 10 червня, у Києві була сильна гроза. У місті пройшла злива з градом. Внаслідок негоди були підтоплено низку вулиць.
Також відомо, що рівень води на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС йде на спад. Проте ситуацію можуть ускладнити дощі.