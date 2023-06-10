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На Львовщине – масштабное наводнение: подтоплены десятки домохозяйств

10 июня 2023 19:55
обновлено: 20:22
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Наводнение во Львовской области 10 июня — фото и видео
Наводнение во Львовской области 10 июня 2023 года. Фото: Максим Козицкий/Telegram
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 10 июня, во Львовской области разлилась река Сходничанка. В результате наводнения подтоплено домохозяйствами в поселке Сходница. Также размыло дорогу в деревне Урич Стрыйского района.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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"В результате поднятия уровня воды в реке Сходничанка подтоплены около 40 домохозяйств в пгт. Сходница Дрогобычского района", — сообщил Козицкий.

Глава администрации добавил, что к ликвидации последствий стихии привлечены все экстренные службы.

 

Козицкий сообщил, что в селе Урич Стрыйского района размыта дорога.

"На дороге есть поваленные деревья, частично обрушенный мост через реку, что заблокировало выезд из села", — сообщил чиновник.

Последствия подтопления в Львовской области 10 июня 2023 года. Фото: Максим Козицкий/Telegram
Последствия подтопления в Львовской области 10 июня 2023 года. Фото: Максим Козицкий/Telegram
Последствия подтопления в Львовской области 10 июня 2023 года. Фото: Максим Козицкий/Telegram
Последствия подтопления в Львовской области 10 июня 2023 года. Фото: Максим Козицкий/Telegram

Напомним, сегодня, 10 июня, в Киеве была сильная гроза. В городе прошел ливень с градом. В результате непогоды были подтоплены ряд улиц.

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