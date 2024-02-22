На Львівщині мікроавтобус наїхав на пішохода — деталі

ДТП на Львівщині. Фото: Нацполіція

На автомобільній дорозі "Львів-Самбір-Ужгород" у селі Ваньовичі Львівської області у середу, 21 лютого, мікроавтобус наїхав на пішохода. Внаслідок отриманих травм постраждалий помер у лікарні.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини у Facebook в четвер, 22 лютого.

Смертельна ДТП на Львівщині

Поліцейські встановили, що 70-річний водій автомобіля Opel Vivaro здійснив наїзд на 57-річного пішохода.

"Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та попри на зусилля медиків помер у реанімації", — йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. Водію мікроавтобуса загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Автомобіль Opel Vivaro. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Києві водій ВАЗ в'їхав у припаркований автомобіль. У транспортного засобу була "лиса" гума, а водій, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Також ми писали, що у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на Оболоні за адресою вулиця Героїв Дніпра, внаслідок якої п'ятеро людей було доставлено до лікарні.