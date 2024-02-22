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На Львовщине микроавтобус наехал на пешехода — детали

22 февраля 2024 14:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Львовщине микроавтобус наехал на пешехода — детали
ДТП во Львовской области. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На автомобильной дороге "Львов-Самбор-Ужгород" в селе Ваневичи Львовской области в среду, 21 февраля, микроавтобус наехал на пешехода. В результате полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины в Facebook в четверг, 22 февраля.

Смертельное ДТП во Львовской области

Полицейские установили, что 70-летний водитель автомобиля Opel Vivaro совершил наезд на 57-летнего пешехода.

"В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и, несмотря на усилия медиков, умер в реанимации", — говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по поводу нарушения правил безопасности дорожного движения. Водителю микроавтобуса грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Автомобиль Opel Vivaro. Фото: Нацполиция

Напомним, в Киеве водитель ВАЗ въехал в припаркованный автомобиль. У транспортного средства была "лысая" резина, а водитель, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также мы писали, что в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на Оболони по адресу улица Героев Днепра, в результате которого пять человек были доставлены в больницу.

ДТП
смерть
полиция
Львовская область
водители

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