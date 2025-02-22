ДТП у Самборі на Львівщині — мікроавтобус наїхав на жінку

ДТП у Львівській області. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

У Самборі Львівської області мікроавтобус наїхав на 51-річну жінку. Вона отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Про це повідомила пресслужба поліція Львівської області у Facebook у суботу, 22 лютого.

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Інцидент стався 21 лютого близько 17:30 на вулиці Шевченка у Самборі.

ДТП у Львівській області. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Правоохоронці встановили, що 21-річний водій Renault Master здійснив наїзд на 51-річну місцеву мешканку, яку госпіталізували.

ДТП у Львівській області. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Водію загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Допис поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Полтаві вантажівка збила військового. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.

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