ДТП у Самборі на Львівщині — мікроавтобус наїхав на жінку

На Львівщині мікроавтобус збив жінку — в якому вона стані
У Самборі Львівської області мікроавтобус наїхав на 51-річну жінку. Вона отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.
Про це повідомила пресслужба поліція Львівської області у Facebook у суботу, 22 лютого.
ДТП на Львівщині
Інцидент стався 21 лютого близько 17:30 на вулиці Шевченка у Самборі.
Правоохоронці встановили, що 21-річний водій Renault Master здійснив наїзд на 51-річну місцеву мешканку, яку госпіталізували.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Водію загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо, у Полтаві вантажівка збила військового. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.
Раніше у Дніпровському районі Києва поліцейські затримали 41-річного водія Volkswagen Passat, який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, збив 24-річну дівчину.
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