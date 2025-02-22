ДТП в Самборе на Львовщине — микроавтобус наехал на женщину

ДТП во Львовской области. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

В Самборе Львовской области микроавтобус наехал на 51-летнюю женщину. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Об этом сообщила пресс-служба полиция Львовской области в Facebook в субботу, 22 февраля.

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Инцидент произошел 21 февраля около 17:30 на улице Шевченко в Самборе.

ДТП во Львовской области. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Правоохранители установили, что 21-летний водитель Renault Master совершил наезд на 51-летнюю местную жительницу, которую госпитализировали.

ДТП во Львовской области. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Водителю грозит ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Пост полиции Львовской области. Фото: скриншот

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