ДТП в Самборе на Львовщине — микроавтобус наехал на женщину

На Львовщине микроавтобус сбил женщину — в каком она состоянии
В Самборе Львовской области микроавтобус наехал на 51-летнюю женщину. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.
Об этом сообщила пресс-служба полиция Львовской области в Facebook в субботу, 22 февраля.
ДТП на Львовщине
Инцидент произошел 21 февраля около 17:30 на улице Шевченко в Самборе.
Правоохранители установили, что 21-летний водитель Renault Master совершил наезд на 51-летнюю местную жительницу, которую госпитализировали.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Водителю грозит ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, в Полтаве грузовик сбил военного. Сейчас пострадавший находится в больнице.
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