Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині митники виявили багато грошей, які водій намагався завезти в Україну arrow

На Львівщині митники виявили багато грошей, які водій намагався завезти в Україну

1 лютого 2023 23:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Львівщині прикордонники виявили багато грошей
Митники знайшли багато грошей
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Львівщині прикордонники виявили багато грошей. Водій намагався незаконно завезти гроші на територію України.

Про це повідомляє ДПСУ.

Читайте також:

Багато грошей

Під час огляду мікроавтобуса правоохоронці виявили багато пачок з гривнями. Вони були заховані під підлогою та обшивкою автомобіля. Наразі триває підрахунок грошей та з'ясовується їх походження.

Деньги

Нагадаємо, що 27 січня українські прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Чоловіки є військовозобов'язаними. Один із них видавав себе за жінку. Незаконно залишити територію країни чоловіки намагалися уникнути мобілізації.

Раніше поліцейські затримали одесита, який намагався переправити призовника через державний кордон України. Він добре орієнтувався на місцевості та вважав, що "клієнта" ніхто не помітить.

Також раніше на кордоні на Одещині затримано горе-бізнесменів. Компанія чоловіків намагалася нелегально виїхати до Молдови легковими автомобілями.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

23:56 Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Краматорську, під завалами люди

23:48 Як не попастися на шахраїв при купівлі товару в інтернеті: головні поради

23:30 Справедливість буде забезпечена: Зеленський розповів про обшуки в Україні

23:13 Несплата боргів: чи відключатимуть подачу електрики споживачам

23:12 Ворог намагається розширити географію наступу: Маляр про ситуацію на східному фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

22:58 В Естонії створили гігантську скульптуру Зеленського у вигляді статуї Свободи

Новина з фото

22:43 Мода 2000-х повертається: п'ять трендових зачісок на весняний сезон 2023

22:42 США можуть у п'ятницю оголосити про новий пакет допомоги Україні, до якого входять високоточні бомби

22:20 У Києві працівник міграційної поліції організував бордель

22:15 Статус вигнанців: Чарльз III не знає, як поводитися з принцом Гаррі та Меган Маркл на коронації

Новина з відео

21:25 Данілов різко відповів на пропозицію Грузії провести переговори з рф

Новина з відео

19:57 Усе законно: військовий комісар пояснив, чому повістки вручають у громадських місцях

Новина з відео

19:53 Передавав дані російській розвідці: СБУ затримала співробітника Укроборонпрому

Новина з відео

19:45 Imagine Dragons записали креативне привітання, яке можна почути в українському літаку перед злетом

Новина з відео

19:14 СБУ знешкодила у Києві банду рекетирів, яка діяла під виглядом добробатів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:10 Забудові бути чи ні: як одесити ставляться до внесення міста під захист ЮНЕСКО

Ексклюзив

17:40 KAZKA та MONATIK запалили на благодійному аукціоні, де вдалося зібрати 1 мільйон гривень: фоторепортаж

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 лютого: Терезам — слухати внутрішній голос, Козерогам — спробувати нове

Новина з відео

15:20 Саакашвілі попросив у разі смерті поховати його в Україні

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Ексклюзив

20:45 Від преміум-хати в Києві до камери в СІЗО: на скільки років можуть сісти скандальні секс-блогери

Ексклюзив

20:30 "Ми можемо втратити певні території, але ненадовго": астрологиня дала прогноз бойових дій у лютому

Ексклюзив

19:07 Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Ексклюзив

16:00 Могилянка надихнула: в університеті Каразіна та академії Чайковського відмовилися від російської мови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

15:25 Що може загрожувати організаторам п’яних секс-вечірок у Києві: коментар юриста

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Актуальне по темі

None 1 Лютий 23:56

Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Краматорську, під завалами люди

None 1 Лютий 23:49

Як не попастися на шахраїв при купівлі товару в інтернеті: головні поради

None 1 Лютий 23:46

Справедливість буде забезпечена: Зеленський розповів про обшуки в Україні

None 1 Лютий 16:51

Несплата боргів: чи відключатимуть подачу електрики споживачам

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB