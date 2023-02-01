На Львівщині митники виявили багато грошей, які водій намагався завезти в Україну
На Львівщині прикордонники виявили багато грошей. Водій намагався незаконно завезти гроші на територію України.
Про це повідомляє ДПСУ.
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Багато грошей
Під час огляду мікроавтобуса правоохоронці виявили багато пачок з гривнями. Вони були заховані під підлогою та обшивкою автомобіля. Наразі триває підрахунок грошей та з'ясовується їх походження.
Нагадаємо, що 27 січня українські прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Чоловіки є військовозобов'язаними. Один із них видавав себе за жінку. Незаконно залишити територію країни чоловіки намагалися уникнути мобілізації.
Раніше поліцейські затримали одесита, який намагався переправити призовника через державний кордон України. Він добре орієнтувався на місцевості та вважав, що "клієнта" ніхто не помітить.
Також раніше на кордоні на Одещині затримано горе-бізнесменів. Компанія чоловіків намагалася нелегально виїхати до Молдови легковими автомобілями.