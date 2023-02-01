На Львовщине таможенники обнаружили много денег, которые водитель пытался ввезти в Украину
На Львовщине пограничники обнаружили много денег. Водитель пытался незаконно ввезти деньги на территорию Украины.
Об этом сообщает ГПСУ.
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Много денег
Во время осмотра микроавтобуса, правоохранительные органы обнаружили много пачек с гривнами. Они были спрятаны под полом и обшивкой автомобиля. Сейчас продолжается подсчет денег и выясняется их происхождение.
Напомним, что 27 января, украинские пограничники задержали троих мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией. Мужчины являются военнообязанными. Один из них выдавал себя за женщину. Незаконно покинуть территорию страны мужчины пытались, чтобы избежать мобилизации.
Ранее полицейские задержали одессита, пытавшегося переправить призывника через государственную границу Украины. Он хорошо ориентировался на местности и полагал, что "клиента" никто не заметит.
Также ранее на границе в Одесской области задержаны горе-бизнесмены. Компания мужчин пыталась нелегально выехать в Молдову на легковых автомобилях.