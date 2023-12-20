На Львівщині на місці колишньої бази ФК "Карпати" збудують приватну школу

Такий вигляд має колишня база футбольного клубу. Фото: з відкритих джерел

У Брюховичах, що на Львівщині, планують побудувати приватну школу на місці колишньої бази футбольного клубу "Карпати". У той же час, в міськраді Львова поки що не видала документів на відповідні будівельні роботи.

Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

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Про яку територію для будівництва йдеться

Так, йдеться про земельну ділянку на вулиці Широкій, де розташовані адміністративні приміщення і футбольне поле. Їх тривалий час орендував футбольний клуб "Карпати", після — ФК "Львів".

Згодом, у 2018 році поле перейшло в оренду новоствореного тоді компанії "Спортивно-оздоровчий комплекс "Брюховичі". Право власності за ділянкою підприємство зареєструвало у 2020 році, вона належить до земель, що мають рекреаційне призначення.

Що відомо про будівництво

За словами місцевої активістки селища Юлії Лацик, нещодавно на адміністративній будівлі почали з'являтися вивіски, що невдовзі на цій території запрацює приватна школа GlobalKids.

На сайті навчального закладу ще 1 грудня оприлюднили інформацію про новий дитсадок і школу в Брюховичах.

"GlobalKids — інноваційний освітній простір, в якому ваша дитина зможе прожити своє найкраще дитинство від 2-ох років і аж до 9-го класу. Ми працюємо з 2018 року та маємо уже 3 локації у Львові та великі плани на цю локацію у Брюховичах", — йдеться у повідомленні на сайті.

Ймовірно, йдеться про будівництво декількох нових корпусів на території футбольного поля. Там розташують навчальний корпус ліцею, кампус на 200 місць та критий спортзал.

Що стосується футбольного поля, то його поділять на декілька менших: баскетбольне та футбольне поле, тенісний корт та волейбольний майданчик.

Інформація щодо будівництва. Фото: GlobalKids

GlobalKids орендує майно в Брюховичах

Як з'ясувалося, GlobalKids орендує в ТзОВ "Спортивно-оздоровчий комплекс "Брюховичі" майно. Це підтвердили в адміністрації школи. Втім пояснили, що документи для будівництва нададуть пізніше.

Нагадаємо, у селі Таїрове Одеської області планують побудувати новий дитячий садок. Відомо, що на заклад на 90 місць виділять понад 80 мільйонів.