Во Львовской области на месте бывшей базы ФК "Карпаты" построят частную школу

Так выглядит бывшая база футбольного клуба. Фото: из открытых источников

В Брюховичах Львовской области планируют построить частную школу на месте бывшей базы футбольного клуба "Карпаты". В то же время, в горсовете Львова пока не выдала документы на соответствующие строительные работы.

Об этом сообщает издание ZAXID.NET.

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О какой территории для строительства идет речь

Речь идет о земельном участке на улице Широкой, где расположены административные помещения и футбольное поле. Их долго арендовал футбольный клуб "Карпаты", после — ФК "Львов".

Впоследствии, в 2018 году поле перешло в аренду вновь созданного тогда компании "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брюховичи". Право собственности по участку предприятие зарегистрировало в 2020 году, он относится к землям, имеющим рекреационное назначение.

Что известно о строительстве

По словам местной активистки поселка Юлии Лацик, недавно на административном здании начали появляться вывески, которые вскоре на этой территории заработает частная школа GlobalKids.

На сайте учебного заведения еще 1 декабря обнародовали информацию о новом детском саду и школе в Брюховичах.

"GlobalKids — инновационное образовательное пространство, в котором ваш ребенок сможет прожить свое лучшее детство от 2-х лет и вплоть до 9-го класса. Мы работаем с 2018 года и уже 3 локации во Львове и большие планы на эту локацию в Брюховичах", — говорится в сообщении на сайте.

Вероятно, речь идет о строительстве нескольких новых корпусов на территории футбольного поля. Там разместят учебный корпус лицея, кампус на 200 мест и крытый спортзал.

Что касается футбольного поля, то его поделят на несколько меньших: баскетбольное и футбольное поле, теннисный корт и волейбольная площадка.

Информация о строительстве. Фото: GlobalKids

GlobalKids арендует имущество в Брюховичах

Как выяснилось, GlobalKids арендует у ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брюховичи" имущество. Это подтвердили у администрации школы. Впрочем, объяснили, что документы для строительства предоставят позже.

Напомним, в селе Таирово Одесской области планируют построить новый детский сад. Известно, что в заведение на 90 мест выделят более 80 миллионов.