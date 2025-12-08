На Львівщині напали на артистів ансамблю Гуцулія — в якому вони стані

На Львівщині напали на артистів ансамблю "Гуцулія" — що відомо
У Львівській області невідомі напали на артистів національного ансамблю "Гуцулія". Внаслідок цього вони отримали травми.
Про це повідомив художній керівник ансамблю Василь Шеремета у Facebook у понеділок, 8 грудня.
Напад на артистів "Гуцулія"
"Після 10 000 кілометрів, 25 концертів у Польщі та Фінляндії, представляючи Україну і нашу культуру за кордоном, виконуючи волонтерську та культурно-дипломатичну місію, артисти Івано-Франківського національного ансамблю пісні і танцю "Гуцулія" поверталися додому", — розповів Шеремета.
А вночі на заправці в Шептицькому автобус став місцем нападу. Відомо, що група з близько шести молодиків та трьох дівчат увірвалися в автомобіль, розкидали речі, провокували конфлікт та почали фізичне насильство.
Шеремета стверджує, що артисти намагалися заспокоїти ситуацію та захищали дівчат, однак в результаті в них:
- зламані носи;
- численні забої, забої ребер;
- струс мозку;
- складний перелом зі зміщенням, необхідна операція;
- постраждала адміністраторка ансамблю — штовхнули, забій ребер, сильний стрес.
Вони звернулися до правоохоронців, які приїхали на виклик. На відео, яке публікує Шеремета, видно, що після бійки нападників не затримали, а поліція продовжувала спілкуватися з ними, попри нецензурну лексику та агресивну поведінку.
Артисти написали заяву та зняли побої. Наразі вони очікують розслідування цієї події.
Реакція поліції
У поліції Львівської області підтвердили напад на артистів, які поверталися з гастрольного туру.
"Під час конфлікту троє артистів та водій, усі мешканці Івано-Франківська віком від 25 до 44 років, отримали тілесні ушкодження. В одного з потерпілих медики діагностували перелом, в інших — забої та садна. Встановлені усі учасники інциденту, з ними тривають слідчі дії", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за хуліганство. Станція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до пʼяти років або позбавлення волі до чотирьох років. Наразі триває досудове розслідування.
Що кажуть в ОВА
На інцидент вже відреагувала глава Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, насильство щодо артистів, які гідно представляють Україну та поверталися після тривалої гастрольної поїздки, є абсолютно неприпустимим.
Вона закликала правоохоронців до оперативного та неупередженого розслідування інциденту, а також притягнення винних до відповідальності.
"Подібні випадки не повинні повторюватися. Українська культура і люди, які її створюють та популяризують, заслуговують на повагу й належний захист", — додала Онищук.
Нагадаємо, в Одесі чоловік відкрив стрілянину в дворі багатоповерхівки. Крім того, він погрожував людям та вдарив жінку.
Раніше у Харкові жінка побила вчительку свого сина. Внаслідок цього відбулося судове засідання.
Читайте Новини.LIVE!