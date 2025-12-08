Відео
Головна Львів На Львівщині напали на артистів ансамблю "Гуцулія" — що відомо

На Львівщині напали на артистів ансамблю "Гуцулія" — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 12:38
На Львівщині напали на артистів ансамблю Гуцулія — в якому вони стані
Розбиті пляшки в магазині на заправці. Фото: facebook.com/vasil.seremeta.467154

У Львівській області невідомі напали на артистів національного ансамблю "Гуцулія". Внаслідок цього вони отримали травми.

Про це повідомив художній керівник ансамблю Василь Шеремета у Facebook у понеділок, 8 грудня.

Напад на артистів "Гуцулія"

"Після 10 000 кілометрів, 25 концертів у Польщі та Фінляндії, представляючи Україну і нашу культуру за кордоном, виконуючи волонтерську та культурно-дипломатичну місію, артисти Івано-Франківського національного ансамблю пісні і танцю "Гуцулія" поверталися додому", — розповів Шеремета.

А вночі на заправці в Шептицькому автобус став місцем нападу. Відомо, що група з близько шести молодиків та трьох дівчат увірвалися в автомобіль, розкидали речі, провокували конфлікт та почали фізичне насильство.

Шеремета стверджує, що артисти намагалися заспокоїти ситуацію та захищали дівчат, однак в результаті в них:

  • зламані носи;
  • численні забої, забої ребер;
  • струс мозку;
  • складний перелом зі зміщенням, необхідна операція;
  • постраждала адміністраторка ансамблю — штовхнули, забій ребер, сильний стрес.

Вони звернулися до правоохоронців, які приїхали на виклик. На відео, яке публікує Шеремета, видно, що після бійки нападників не затримали, а поліція продовжувала спілкуватися з ними, попри нецензурну лексику та агресивну поведінку.

Артисти написали заяву та зняли побої. Наразі вони очікують розслідування цієї події.

null
Допис Шеремета. Фото: скриншот
null
Допис Шеремета. Фото: скриншот

Реакція поліції

У поліції Львівської області підтвердили напад на артистів, які поверталися з гастрольного туру.

"Під час конфлікту троє артистів та водій, усі мешканці Івано-Франківська віком від 25 до 44 років, отримали тілесні ушкодження. В одного з потерпілих медики діагностували перелом, в інших — забої та садна. Встановлені усі учасники інциденту, з ними тривають слідчі дії", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за хуліганство. Станція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до пʼяти років або позбавлення волі до чотирьох років. Наразі триває досудове розслідування.

Що кажуть в ОВА

На інцидент вже відреагувала глава Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, насильство щодо артистів, які гідно представляють Україну та поверталися після тривалої гастрольної поїздки, є абсолютно неприпустимим.

Вона закликала правоохоронців до оперативного та неупередженого розслідування інциденту, а також притягнення винних до відповідальності.

"Подібні випадки не повинні повторюватися. Українська культура і люди, які її створюють та популяризують, заслуговують на повагу й належний захист", — додала Онищук.

null
Допис Онищук. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі чоловік відкрив стрілянину в дворі багатоповерхівки. Крім того, він погрожував людям та вдарив жінку.

Раніше у Харкові жінка побила вчительку свого сина. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

бійка напад поліція Львівська область артисти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
