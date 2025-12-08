На Львовщине напали на артистов ансамбля Гуцулия — в каком они состоянии

На Львовщине напали на артистов ансамбля "Гуцулия" — что известно
Во Львовской области неизвестные напали на артистов национального ансамбля "Гуцулия". В результате этого они получили травмы.
Об этом сообщил художественный руководитель ансамбля Василий Шеремета в Facebook в понедельник, 8 декабря.
Нападение на артистов "Гуцулия"
"После 10 000 километров, 25 концертов в Польше и Финляндии, представляя Украину и нашу культуру за рубежом, выполняя волонтерскую и культурно-дипломатическую миссию, артисты Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия" возвращались домой", — рассказал Шеремета.
А ночью на заправке в Шептицком автобус стал местом нападения. Известно, что группа из около шести молодых людей и трех девушек ворвались в автомобиль, разбросали вещи, провоцировали конфликт и начали физическое насилие.
Шеремета утверждает, что артисты пытались успокоить ситуацию и защищали девушек, однако в результате у них:
- сломанные носы;
- многочисленные ушибы, ушибы ребер;
- сотрясение мозга;
- сложный перелом со смещением, необходима операция;
- пострадала администратор ансамбля — толкнули, ушиб ребер, сильный стресс.
Они обратились к правоохранителям, которые приехали на вызов. На видео, которое публикует Шеремета, видно, что после драки нападавших не задержали, а полиция продолжала общаться с ними, несмотря на нецензурную лексику и агрессивное поведение.
Артисты написали заявление и сняли побои. Сейчас они ожидают расследования этого события.
Реакция полиции
В полиции Львовской области подтвердили нападение на артистов, которые возвращались из гастрольного тура.
"Во время конфликта трое артистов и водитель, все жители Ивано-Франковска в возрасте от 25 до 44 лет, получили телесные повреждения. У одного из пострадавших медики диагностировали перелом, у других — ушибы и ссадины. Установлены все участники инцидента, с ними продолжаются следственные действия", — говорится в сообщении.
Правоохранители начали уголовное производство за хулиганство. Станция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы до четырех лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Что говорят в ОВА
На инцидент уже отреагировала глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук. По ее словам, насилие в отношении артистов, которые достойно представляют Украину и возвращались после длительной гастрольной поездки, является абсолютно недопустимым.
Она призвала правоохранителей к оперативному и беспристрастному расследованию инцидента, а также привлечению виновных к ответственности.
"Подобные случаи не должны повторяться. Украинская культура и люди, которые ее создают и популяризируют, заслуживают уважения и надлежащей защиты", — добавила Онищук.
