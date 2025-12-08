Видео
Главная Львов На Львовщине напали на артистов ансамбля "Гуцулия" — что известно

На Львовщине напали на артистов ансамбля "Гуцулия" — что известно

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 12:38
На Львовщине напали на артистов ансамбля Гуцулия — в каком они состоянии
Разбитые бутылки в магазине на заправке. Фото: facebook.com/vasil.seremeta.467154

Во Львовской области неизвестные напали на артистов национального ансамбля "Гуцулия". В результате этого они получили травмы.

Об этом сообщил художественный руководитель ансамбля Василий Шеремета в Facebook в понедельник, 8 декабря.

Нападение на артистов "Гуцулия"

"После 10 000 километров, 25 концертов в Польше и Финляндии, представляя Украину и нашу культуру за рубежом, выполняя волонтерскую и культурно-дипломатическую миссию, артисты Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия" возвращались домой", — рассказал Шеремета.

А ночью на заправке в Шептицком автобус стал местом нападения. Известно, что группа из около шести молодых людей и трех девушек ворвались в автомобиль, разбросали вещи, провоцировали конфликт и начали физическое насилие.

Шеремета утверждает, что артисты пытались успокоить ситуацию и защищали девушек, однако в результате у них:

  • сломанные носы;
  • многочисленные ушибы, ушибы ребер;
  • сотрясение мозга;
  • сложный перелом со смещением, необходима операция;
  • пострадала администратор ансамбля — толкнули, ушиб ребер, сильный стресс.

Они обратились к правоохранителям, которые приехали на вызов. На видео, которое публикует Шеремета, видно, что после драки нападавших не задержали, а полиция продолжала общаться с ними, несмотря на нецензурную лексику и агрессивное поведение.

Артисты написали заявление и сняли побои. Сейчас они ожидают расследования этого события.

null
Пост Шеремета. Фото: скриншот
null
Пост Шеремета. Фото: скриншот

Реакция полиции

В полиции Львовской области подтвердили нападение на артистов, которые возвращались из гастрольного тура.

"Во время конфликта трое артистов и водитель, все жители Ивано-Франковска в возрасте от 25 до 44 лет, получили телесные повреждения. У одного из пострадавших медики диагностировали перелом, у других — ушибы и ссадины. Установлены все участники инцидента, с ними продолжаются следственные действия", — говорится в сообщении.

Правоохранители начали уголовное производство за хулиганство. Станция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы до четырех лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Что говорят в ОВА

На инцидент уже отреагировала глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук. По ее словам, насилие в отношении артистов, которые достойно представляют Украину и возвращались после длительной гастрольной поездки, является абсолютно недопустимым.

Она призвала правоохранителей к оперативному и беспристрастному расследованию инцидента, а также привлечению виновных к ответственности.

"Подобные случаи не должны повторяться. Украинская культура и люди, которые ее создают и популяризируют, заслуживают уважения и надлежащей защиты", — добавила Онищук.

null
Пост Онищук. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе мужчина открыл стрельбу во дворе многоэтажки. Кроме того, он угрожал людям и ударил женщину.

Ранее в Харькове женщина избила учительницу своего сына. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
