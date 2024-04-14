На Львівщині нарколог отримав вирок за торгівлю наркотичними препаратами

Лікарські засоби. Фото: freepik

Львівський Галицький районний суд визнав винним лікаря-нарколога з Бродівської центральної міської лікарні Сергія Лиховіда. Він займався фальсифікацією документів та незаконним розповсюдженням наркотиків.

Про це повідомило видання ZAXID.net у неділю, 14 квітня.

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Розслідування встановило, що Лиховід підробляв рецепти на ліки, які потім продавав через третіх осіб. Суд призначив йому умовне покарання.

За даними справи, Лиховід, працюючи у лікарні понад 20 років, займався фальсифікацією рецептів на ліки, що містять наркотичні речовини, продаж яких суворо контролюється державою. Він використовував службові бланки рецептів з печатками лікарні, виписуючи медикаменти на імена вже померлих людей.

Надалі лікар через посередника, якого не вдалося ідентифікувати слідству, передавав рецепти особам, що здійснювали купівлю медикаментів за ними, включаючи ті, що були придбані у муніципальній аптеці на вулиці Фредра у Львові.

За період із січня по жовтень 2023 року, цей лікар виписав приблизно 80 рецептів для купівлі ліків "Зопіклон" та "Димедрол" на імена вже померлих осіб, деякі з яких померли понад десять років тому.

Який вирок виніс суд

На суді Лиховід визнав свою провину та розкаявся. Суддя Олег Юрків визнав його винним у службовому підробленні документів та незаконному збуті лікарських засобів. Лиховіду було призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з однорічним позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з обігом контрольованих медикаментів.

Однак він був звільнений від відбування основного покарання з випробувальним терміном у два роки. На рішення суду може бути подано апеляцію.

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