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Во Львовской области нарколог получил приговор за торговлю наркотическими препаратами

14 апреля 2024 17:42
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Во Львовской области нарколог получил приговор за торговлю наркотическими препаратами
Лекарственные препараты. Фото: freepik
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Львовский Галицкий районный суд признал виновным врача-нарколога из Бродовской центральной городской больницы Сергея Лиховида. Он занимался фальсификацией документов и незаконным распространением наркотиков.

Об этом сообщило издание ZAXID.net в воскресенье, 14 апреля.

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Расследование установило, что Лиховид подрабатывал рецепты на лекарства, которые затем продавал через третьих лиц. Суд назначил ему условное наказание.

По данным дела, Лиховид, работая в больнице более 20 лет, занимался фальсификацией рецептов на лекарства, содержащие наркотические вещества, продажа которых строго контролируется государством. Он использовал служебные бланки рецептов с печатями больницы, выписывая медикаменты на имена умерших людей.

В дальнейшем врач через посредника, которого не удалось идентифицировать следствию, передавал рецепты лицам, которые совершали покупку медикаментов по ним, включая те, которые были приобретены в муниципальной аптеке по улице Фредра во Львове.

За период с января по октябрь 2023 года этим врачом было выписано примерно 80 рецептов для покупки лекарств "Зопиклон" и "Димедрол" на имена уже умерших лиц, некоторые из которых умерли более десяти лет назад.

Какой приговор вынес суд

На суде Лиховид признал свою вину раскаявшейся. Судья Олег Юркив признал его виновным в служебном подлоге документов и незаконном сбыте лекарственных средств. Лиховиду было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с годовалым лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом контролируемых медикаментов.

Однако он был освобожден от отбывания основного наказания с испытательным сроком в два года. На решение суда может быть подана апелляция.

Напомним, что в Киеве суд избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве подростка на станции фуникулера.

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