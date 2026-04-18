На Львівщині невідомі увірвалися до ТЦК і напали на співробітників

Працівник ТЦК. Ілюстративне фото: znaj.ua

У Львівській області невідомі здійснили спробу нападу на військових територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Двох нападників уже затримали, ще одного розшукують правоохоронці.

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК і СП, передає Новини.LIVE.

Троє невідомих увірвалися до Яворівського ТЦК

Увечері 17 квітня близько 22:20 до приміщення Яворівського РТЦК та СП увірвалися троє осіб, які намагалися напасти на військовослужбовців взводу охорони.

Завдяки рішучим діям військових напад було оперативно зупинено. На місце інциденту прибули правоохоронці, які затримали двох учасників нападу. Ще одного причетного наразі розшукують.

У відомстві наголосили, що подібні дії є неприпустимими, особливо в умовах повномасштабної війни.

"Під час масштабної війни із російськими окупантами силу й злість варто було б застосовувати проти ворога. Однак, на жаль, знаходяться ті, хто вважає за можливе деморалізувати власне суспільство й нападати на своїх же військових", — йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування, а всім причетним загрожує відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Повідомлення Львівського обласного ТЦК та СП. Фото: скриншот з Facebook

Як раніше писали Новини.LIVE, 2 квітня у Львові інспектор Львівської митці вдарив ножем у шию працівника ТЦК. Військовослужбовець загинув внаслідок отриманих травм.

Згодом суд обрав підозрюваному запобіжних захід у вигляді тримання під вартою до 31 травня.