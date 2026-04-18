Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів На Львівщині невідомі увірвалися до ТЦК і напали на співробітників

На Львівщині невідомі увірвалися до ТЦК і напали на співробітників

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 12:52
Працівник ТЦК. Ілюстративне фото: znaj.ua

У Львівській області невідомі здійснили спробу нападу на військових територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Двох нападників уже затримали, ще одного розшукують правоохоронці.

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК і СП, передає Новини.LIVE.

Троє невідомих увірвалися до Яворівського ТЦК

Увечері 17 квітня близько 22:20 до приміщення Яворівського РТЦК та СП увірвалися троє осіб, які намагалися напасти на військовослужбовців взводу охорони.

Завдяки рішучим діям військових напад було оперативно зупинено. На місце інциденту прибули правоохоронці, які затримали двох учасників нападу. Ще одного причетного наразі розшукують.

У відомстві наголосили, що подібні дії є неприпустимими, особливо в умовах повномасштабної війни.

"Під час масштабної війни із російськими окупантами силу й злість варто було б застосовувати проти ворога. Однак, на жаль, знаходяться ті, хто вважає за можливе деморалізувати власне суспільство й нападати на своїх же військових", — йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування, а всім причетним загрожує відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

У Яворівському ТЦК невідомі чоловіки напали на працівників
Повідомлення Львівського обласного ТЦК та СП. Фото: скриншот з Facebook

Як раніше писали Новини.LIVE, 2 квітня у Львові інспектор Львівської митці вдарив ножем у шию працівника ТЦК. Військовослужбовець загинув внаслідок отриманих травм.

Згодом суд обрав підозрюваному запобіжних захід у вигляді тримання під вартою до 31 травня.

напад Львівська область ТЦК та СП
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації