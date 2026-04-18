На Львовщине неизвестные ворвались в ТЦК и напали на сотрудников

Работник ТЦК.

Во Львовской области неизвестные совершили попытку нападения на военных территориального центра комплектования и социальной поддержки. Двух нападавших уже задержали, еще одного разыскивают правоохранители.

Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Трое неизвестных ворвались в Яворивский ТЦК

Вечером 17 апреля около 22:20 в помещение Яворивского РТЦК и СП ворвались трое человек, которые пытались напасть на военнослужащих взвода охраны.

Благодаря решительным действиям военных нападение было оперативно остановлено. На место инцидента прибыли правоохранители, которые задержали двух участников нападения. Еще одного причастного сейчас разыскивают.

В ведомстве отметили, что подобные действия недопустимы, особенно в условиях полномасштабной войны.

"Во время масштабной войны с российскими оккупантами силу и злость следовало бы применять против врага. Однако, к сожалению, находятся те, кто считает возможным деморализовать собственное общество и нападать на своих же военных", — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование, а всем причастным грозит ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

Сообщение Львовского областного ТЦК и СП.

Как ранее писали Новини.LIVE, 2 апреля во Львове инспектор Львовской таможни ударил ножом в шею работника ТЦК. Военнослужащий погиб в результате полученных травм.

Впоследствии суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 мая.