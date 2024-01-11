На Львівщині незряча школярка зібрала 2 млн грн для ЗСУ

Незряча школярка збирає кошти для ЗСУ. Фото: Укрінформ

У Львівській області десятирічна дівчинка Анна-Марія Герман співала на вулиці та у церквах, аби зібрати гроші для армії. Загалом їй вдалося зібрати для українських захисників понад 2 млн грн.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на голову волонтерської групи ГО "Майдан" смт Щирець Оксану Скородинську.

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Вона розповіла, що дівчинка з мамою запропонували збирати кошти для військових, співаючи на вулиці, ще навесні 2022 року.

"В них в сім’ї четверо дітей, і один із братів пішов на війну, тому в дівчинки виникла така ініціатива", — сказала Скородинська.

А коли до України прийшла холодна пора — організація звернулася до церков, щоб дали дозвіл дитині співати у храмах.

Волонтери організації "Майдан" пошили юній співачці костюми для виступів, а також військову форму, яку дитина дуже любить.

"За час нашої співпраці Анна-Марія назбирала для військових понад два мільйони гривень і не зупиняється на цьому, збір продовжується", — розповіла голова ГО.

Вона додала, що наразі з допомогою десятирічної дівчинки збирають кошти на дрон для ракетно-зенітних військ.

Нагадаємо, що першокласник з Чернівців 6-річний Данило під час свят наколядував понад 17 тис. грн для бійців Збройних сил України. Ці кошти додадуть до збору навчального закладу, де вчиться хлопчик.

Також ми писали, що за два дні українці зібрали 1 млн грн для дітей із села Гроза у Харківській області, які стали сиротами через ракетний удар росіян. Кошти передадуть особам, які опікуються дітьми.