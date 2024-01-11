Во Львовской области незрячая школьница собрала 2 млн грн для ВСУ

Незрячая школьница собирает деньги для ВСУ. Фото: Укринформ

Во Львовской области десятилетняя девочка Анна-Мария Герман пела на улице и в церквях, чтобы собрать деньги для армии. В общей сложности ей удалось собрать для украинских защитников более 2 млн грн.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главу волонтерской группы ОО "Майдан" пгт Щирец Оксану Скородинскую.

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Она рассказала, что девочка с мамой предложили собирать средства для военных, поя на улице еще весной 2022 года.

"У них в семье четверо детей, и один из братьев пошел на войну, поэтому у девочки возникла такая инициатива", — сказала Скородинская.

А когда в Украину пришла холодная пора, организация обратилась в церкви, чтобы дали разрешение ребенку петь в храмах.

Волонтеры организации "Майдан" сшили юной певице костюмы для выступлений, а также военную форму, которую ребенок очень любит.

"За время нашего сотрудничества Анна-Мария насобирала для военных более двух миллионов гривен и не останавливается на этом, сбор продолжается", — рассказала глава ОО.

Она добавила, что с помощью десятилетней девочки собирают средства на дрон для ракетно-зенитных войск.

Напомним, что первоклассник из Черновцов 6-летний Даниил во время праздников наколядовал более 17 тыс. грн для бойцов Вооруженных сил Украины. Эти средства будут добавлены к сбору учебного заведения, где учится мальчик.

Также мы писали, что за два дня украинцы собрали 1 млн грн для детей из села Гроза в Харьковской области, ставших сиротами из-за ракетного удара россиян. Средства передадут лицам, которые занимаются детьми.