Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині обмежили рух вантажівок — яка причина arrow

На Львівщині обмежили рух вантажівок — яка причина

11 липня 2024 00:12
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Через спеку на Львівщині обмежили рух вантажівок
Фура на сільській дорозі. Фото: Новини.LIVE
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Через жарку погоду у Львівській області введено обмеження руху для великовагового транспорту. Перечекати спеку водії фур можуть на спеціальних майданчиках — з'явилися координати стоянок. 

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області у середу, 10 липня. 

Читайте також:

Перечекати спеку водіям пропонують на спецмайданчиках

"Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу. Екіпажі патрульної поліції слідкують за дотриманням водіями правил дорожнього руху", — йдеться в повідомленні. 

Возможно, это изображение текст
Координати стоянок для вантажного транспорту. Фото: УПП Львівської області
Возможно, это изображение текст
Адреси стоянок для вантажного транспорту. Фото: УПП Львівської області

Обмеження вводяться, якщо температура повітря сягає понад +28 °C. Рух вантажного транспорту, загальна вага якого становить понад 24 тонни й фактичним навантаженням на вісь понад 7 тонн, тимчасово обмежується.

Нагадаємо, з 1 липня в Одеській області ввели сезонні обмеження на рух великовагових транспортних засобів. Це робиться для збереження автомобільних доріг під час аномально високих температур повітря.

Раніше ми писали, що в Одесі планують збільшити кількість платних парковок. Нові майданчики будуть розташовані у провулку Віце-адмірала Жукова та на вулиці Генуезькій.

Також ми повідомляли, що 20 червня Європейський Союз продовжив Угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС. Проте тепер документ передбачає низку нових зобов’язань для перевізників. 

погода дороги поліція транспорт авто вантажівки автомобіль ПДР аномальна спека спека обмеження

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних