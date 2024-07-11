Через спеку на Львівщині обмежили рух вантажівок

Фура на сільській дорозі. Фото: Новини.LIVE

Через жарку погоду у Львівській області введено обмеження руху для великовагового транспорту. Перечекати спеку водії фур можуть на спеціальних майданчиках — з'явилися координати стоянок.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області у середу, 10 липня.

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"Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу. Екіпажі патрульної поліції слідкують за дотриманням водіями правил дорожнього руху", — йдеться в повідомленні.

Координати стоянок для вантажного транспорту. Фото: УПП Львівської області

Адреси стоянок для вантажного транспорту. Фото: УПП Львівської області

Обмеження вводяться, якщо температура повітря сягає понад +28 °C. Рух вантажного транспорту, загальна вага якого становить понад 24 тонни й фактичним навантаженням на вісь понад 7 тонн, тимчасово обмежується.

Нагадаємо, з 1 липня в Одеській області ввели сезонні обмеження на рух великовагових транспортних засобів. Це робиться для збереження автомобільних доріг під час аномально високих температур повітря.

Раніше ми писали, що в Одесі планують збільшити кількість платних парковок. Нові майданчики будуть розташовані у провулку Віце-адмірала Жукова та на вулиці Генуезькій.

Також ми повідомляли, що 20 червня Європейський Союз продовжив Угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС. Проте тепер документ передбачає низку нових зобов’язань для перевізників.