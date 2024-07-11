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Во Львовской области ограничили движение грузовиков — какая причина

11 июля 2024 00:12
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Из-за жары на Львовщине ограничили движение грузовиков
Фура на деревенской дороге. Фото: Новости.
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Из-за жаркой погоды во Львовской области введено ограничение движения для тяжеловесного транспорта. Переждать жару водители фур могут на специальных площадках — появились координаты стоянок.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области в среду, 10 июля.

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"Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса. Экипажи патрульной полиции следят за соблюдением водителями правил дорожного движения", — говорится в сообщении.

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Координаты стоянок для грузового транспорта. Фото: УПП Львовской области
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Адреса стоянок для грузового транспорта. Фото: УПП Львовской области

Ограничения вводятся, если температура воздуха превышает +28 °C. Движение грузового транспорта, общий вес которого составляет более 24 тонн и фактической нагрузкой на ось свыше 7 тонн, временно ограничивается.

Напомним, с 1 июля в Одесской области ввели сезонные ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств. Это делается для сохранения автомобильных дорог при аномально высоких температурах воздуха.

Ранее мы писали, что в Одессе планируют увеличить количество платных парковок. Новые площадки будут расположены в переулке Вице-адмирала Жукова и на улице Генуэзской.

Также мы сообщали, что 20 июня Европейский Союз продлил Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС. Однако теперь документ предусматривает целый ряд новых обязательств для перевозчиков.

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