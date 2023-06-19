На Львівщині обвалилась частина синагоги: що відомо

Руйнування Бродівської синагоги. Фото: Віталій Пристава

Напередодні, на Львівщині у Бродах обвалилося склепіння пам’ятки національного значення Бродівської синагоги.

Бродівська синагога є пам'яткою архітектури XVIII століття.

Про руйнування пам'ятки повідомив у Facebook мешканець Бродів Віталій Пристава.

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Причина обвалу

Віталій Пристава зробив фотографії відразу після обвалу, а також світлину, зроблену напередодні.

"Причиною, звісно, є відсутність уваги до історичної пам'ятки XVIII ст, аварійний стан стін та каркасу, який утримував дах. Плюс сьогодні сили дощу доклалися до руйнування. Шкода, що на очах втрачаємо історичні пам'ятки. Гадаю варто звернути увагу відповідним службам, владі, громадськості та розпочати якісний процес консервації того, що залишилось від синагог", — йдеться у повідомленні.

Скрін допису з Facebook сторінки Віталія Пристава

Бродівська синагога17 і 18 червня 2023 року.Фото: Віталій Пристава

Як зазначила у коментарі виданню ZAXID.NET керівниця відділу містобудування, архітектури і охорони культурної спадщини Бродівської міськради Тетяна Нікіфоряк, міськрада неодноразово просила відповідальні органи влади звернути увагу на стан Бродівської синагоги.

"Це вже не перший обвал конструкцій у Бродівський синагозі. У 2021 році також був. Оскільки це національна пам’ятка і на нашому балансі не є, ми неодноразово зверталися до обласної влади про виділення коштів на реставрацію синагоги в межах державних програм, але кошти нам не виділяли. Зараз зробили фотофіксацію і знову звертаємось з листом, будемо чекати на реакцію", — прокоментувала Тетяна Нікіфоряк.

Історія синагоги

Велика Бродівська синагога, зведена 1742 року, розташована неподалік від площі Ринок на сучасній вулиці Гончарській.

Перших руйнацій вона зазнала у травні 1859 року, коли стала жертвою великої пожежі, яка знищила більшу частину Бродів. Остаточно наслідки цієї пожежі ліквідували лише під час ремонту 1903 року. Великих руйнувань зазнала синагога в роки Другої світової війни. Тоді були втрачені північна та південна прибудови. А вже в наш час, занедбана і закинута, під впливом природних явищ обвалилась західна стіна, а з 2006 року почали систематично обвалюватися склепіння.

Спроба привести пам’ятку до певного стану була здійснена в середині 1960-х років, коли будівлю традиційно переобладнали під склад. Однак ремонт провели неякісно, дах постійно протікав і з часом будівлю перестали використовувати, що призвело до продовження руйнації. У 1991 році місцева влада спробувала відреставрувати будівлю під картинну галерею, однак через брак коштів роботи припинили.

Велика бродівська синагога є однією з найвизначніших пам’яток юдейської сакральної архітектури Галичини та одним із найкращих та найбільших зразків синагогального будівництва в цілому світі.

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