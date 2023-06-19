Во Львовской области обрушилась часть синагоги: что известно

Разрушение Бродовской синагоги. Фото: Виталий Пристава

Накануне на Львовщине в Бродах обрушился свод памятника национального значения Бродовской синагоги.

Бродовская синагога является памяткой архитектуры XVIII века.

О разрушении достопримечательности сообщил в Facebook житель Бродов Виталий Пристава .

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Причина обрушения

Виталий Пристава сделал фотографии сразу после обвала, а также фотографию, сделанную накануне.

"Причиной, конечно, является отсутствие внимания к исторической достопримечательности XVIII в., аварийное состояние стен и каркаса, который удерживал крышу. Плюс сегодня силы дождя приложились к разрушению. Жаль, что на глазах теряем исторические памятники. Думаю стоит обратить внимание соответствующим службам, власти, общественности и начать качественный процесс консервации оставшегося от синагог» , — говорится в сообщении.

Скрин сообщения из Facebook страницы Виталия Пристава

Бродовская синагога17 и 18 июня 2023 года. Фото: Виталий Пристава

Как отметила в комментарии изданию ZAXID.NET руководитель отдела градостроительства, архитектуры и охраны культурного наследия Бродовского горсовета Татьяна Никифоряк, горсовет неоднократно просил ответственные органы власти обратить внимание на состояние Бродовской синагоги.

"Это уже не первый обвал конструкций в Бродовской синагоге. В 2021 году тоже был. Поскольку это национальная достопримечательность и на нашем балансе не есть, мы неоднократно обращались к областным властям о выделении средств на реставрацию синагоги в рамках государственных программ, но средства нам не выделяли. Сейчас сделали фотофиксацию и снова обращаемся с письмом, будем ждать реакции", — прокомментировала Татьяна Никифоряк.

История синагоги

Большая Бродовская синагога, построенная в 1742 году, расположена недалеко от площади Рынок на современной Гончарской улице.

Первые разрушения она потерпела в мае 1859 года, когда стала жертвой большого пожара, который уничтожил большую часть Бродов. Окончательно последствия этого пожара были ликвидированы только во время ремонта 1903 года. Большие разрушения получила синагога в годы Второй мировой войны. Тогда были утрачены северная и южная пристройки. А уже в наше время, заброшенная и заброшенная, под влиянием природных явлений рухнула западная стена, а с 2006 года начали систематически обрушиваться своды.

Попытка привести памятник в определенное состояние была предпринята в середине 1960-х годов, когда здание традиционно переоборудовали под склад. Однако ремонт провели некачественно, крыша постоянно протекала и со временем здание перестали использовать, что привело к продолжению разрушения. В 1991 году местные власти попытались отреставрировать здание под картинную галерею, однако за неимением средств работы прекратили.

Большая бродовская синагога является одним из самых выдающихся памятников иудейской сакральной архитектуры Галиции и одним из лучших и крупнейших образцов синагогального строительства во всем мире.

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