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На Львівщині офіцер незаконно знімав чоловіків з військового обліку: як його покарав суд

25 вересня 2023 23:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Львівщині офіцер незаконно знімав чоловіків з військового обліку: як його покарав суд
Військові на плацу. Фото: google.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львівській області суд визнав винним у перевищенні службових повноважень працівника територіального центру комплектування і соціальної підтримки полковника Ярослава Анклевича. Суд призначив йому 34 тисячі гривень штрафу через безпідставне виключення чоловіків з військового обліку.

Про це повідомляє Zaxid.net.

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Знімав чоловіків з військового обліку

Полковник Ярослав Анклевич працював начальником першого відділу Львівського ТЦК та СП і безпідставно виключав з військового обліку офіцерів запасу, без оформлення та затвердженнями ними свідоцтв про хворобу регіональною військовою лікарською комісією. Дії полковника призвели до виключення 12 офіцерів запасу з військового обліку з правом виїздити за кордон.

У постанові суду вказано, що на час воєнного стану постанови ВЛК щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку.

Проте полковник самостійно підписував довідки ВЛК та скріплював підписом та гербовою печаткою, робив відмітки про виключення з військового обліку, не передаючи до належного та відповідного органу.

Суд виніс рішення

Щодо Ярослава Анклевича склали протокол про адмінправопорушення за фактом перевищення службових повноважень.

Суддя Наталія Яворська визнала Ярослава Анклевича винним у перевищенні повноважень та призначила йому покарання у вигляді 34 тисяч грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.

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