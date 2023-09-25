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Во Львовской области офицер незаконно снимал мужчин с военного учета: как его наказал суд

25 сентября 2023 23:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львовской области офицер незаконно снимал мужчин с военного учета: как его наказал суд
Военные на плацу. Фото: google.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львовской области суд признал виновным в превышении служебных полномочий работника территориального центра комплектования и социальной поддержки полковника Ярослава Анклевича. Суд назначил ему 34 тысячи гривен штрафа из-за безосновательного исключения мужчин из военного учета.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Полковник Ярослав Анклевич работал начальником первого отдела Львовского ТЦК и СП и безосновательно исключал из военного учета офицеров запаса, без оформления и утверждения ими свидетельств о болезни региональной военной врачебной комиссией. Действия полковника привели к исключению 12 офицеров запаса с военного учета с правом выезжать за границу.

В постановлении суда указано, что во время военного положения постановления ВВК в отношении офицеров запаса должны обязательно утверждаться штатной ВВК региона, иначе офицер запаса не может быть исключен из военного учета.

Однако полковник самостоятельно подписывал справки ВВК и скреплял подписью и гербовой печатью, делал отметки об исключениях из военного учета, не передавая в надлежащий и соответствующий орган.

Суд вынес решение

Относительно Ярослава Анклевича составили протокол об админправонарушениях по факту превышения служебных полномочий.

Судья Наталья Яворская признала Ярослава Анклевича виновным в превышении полномочий и назначила ему наказание в размере 34 тысяч грн штрафа. На постановление еще может быть подана апелляция.

Напомним, Минобороны придумало, как предотвратить фальшивые диагнозы ВВК для уклонистов.

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