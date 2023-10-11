Якою буде погода у Львові 11 жовтня — чи очікувати заморозків

Люди в куртках на вулиці. Фото: Google

Сьогодні, 11 жовтня, у Львові очікується сильний заморозок. Температура повітря очікується від 0 до –3 °С вночі та до +18 °С вдень.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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За даними синоптиків, у Львові та в області буде туманно та хмарно з проясненнями.

"Вітер південно-західний, вночі 3-8 м/с; вдень 9-14м/с, поривчастий. Вночі сильний заморозок 0...-3 °С, температура вдень 13-18 °С тепла. Погіршення видимості в тумані", — йдеться у повідомленні.

Львівська міська рада закликає усіх учасників дорожнього руху зважати на прогноз погоди й бути обачними. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій прохання повідомляти на гарячу лінію міста за номером 15-80.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Карпатах тривають морози. На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря знизилася до –5 °С.