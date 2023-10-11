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Во Львовской области объявили второй уровень опасности: ожидаются заморозки

11 октября 2023 07:00
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове синоптики предупредили о заморозках
Люди в куртках на улице. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 11 октября, во Львове ожидается сильный заморозок. Температура воздуха ожидается от 0 до  –3 °С ночью и до 18 °С тепла днем.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.

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По данным синоптиков, во Львове и области будет туманно и облачно с прояснениями.

"Ветер юго-западный, ночью 3-8 м/с; днем 9-14м/с, порывистый. Ночью сильный заморозок 0...–3 °С, температура днем 13-18 °С тепла. Ухудшение видимости в тумане", — говорится в сообщении.

Львовский городской совет призывает всех участников дорожного движения учитывать прогноз погоды и быть осмотрительными. В случае возникновения любых непредсказуемых ситуаций просьба сообщать на горячую линию города по номеру 15-80.

Напомним, мы ранее писали, что в Карпатах продолжаются морозы. На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до –5 °С.

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