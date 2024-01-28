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На Львівщині оголосили перший рівень небезпеки – з чим це пов'язано

28 січня 2024 16:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Львівщині оголосили перший рівень небезпеки – з чим це пов'язано
Підтоплення на Волині Фото: t.me/dsns_telegram
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Львівщині оголосили перший рівень небезпеки. Це пов'язано з тим, що через відлигу та садки очікується поступове підвищення рівня води.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Підтоплення на Львівщині

Повідомляється, що у зв'язку з потеплінням, яке спостерігається на річці Вишня починаючи з 27 січня, очікується подальше підвищення рівня води та затоплення прибережних територій, включаючи сільськогосподарські землі.

Внаслідок цього процесу у Мостиському районі Львівської області можливе підтоплення початкових рівнів важливих річкових об'єктів та окремих будівель, при цьому рівень небезпеки оцінюється як жовтий.

Також Укргідрометцентр зазначив, що в період з 27 по 29 січня очікується збільшення рівнів води на 0,1-0,5 метра вище за поточні показники в річках, що належать до суббасейну Західного Бугу (розташованих у Львівській та Волинській областях), а також у верхів'ях річки Стир (притока Прип'яті) у Львівській області.

Це підвищення рівня води пов'язане з відлигою та опадами. У деяких місцях можливий вихід води з берегів на заплаву, зокрема затоплення заплави річки Солокія (притока Західного Бугу) у Львівській області. Рівень загрози оцінюється як жовтий.

Підтоплення
Попередження про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що Закарпаття страждає від повені. Інтенсивні опади та підвищення рівня ґрунтових вод спричинили підтоплення у Хустському та Ужгородському районах.

Також ми писали, що дикі тварини шукають притулку після повені та шторму у Національному природному парку "Тузловські лимани". Відомо, що шакали перебралися на піщаний пересип.

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