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На Львовщине объявили первый уровень опасности — с чем это связано

28 января 2024 16:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На Львовщине объявили первый уровень опасности — с чем это связано
Подтопление на Волыни. Фото: t.me/dsns_telegram
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во Львовской области объявили первый уровень опасности. Это связано с тем, что из-за оттепели и садков ожидается постепенное повышение уровня воды.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Подтопление на Львовщине

Сообщается, что в связи с потеплением, наблюдаемым на реке Вишня, начиная с 27 января ожидается дальнейшее повышение уровня воды и затопление прибрежных территорий, включая сельскохозяйственные земли. 

В результате этого процесса в Мостиском районе Львовской области вероятно подтопление начальных уровней важных речных объектов и отдельных строений, при этом уровень опасности оценивается как желтый.

Также Укргидрометцентр указал, что в период с 27 по 29 января ожидается увеличение уровней воды на 0,1-0,5 метра выше текущих показателей в реках, принадлежащих к суббассейну Западного Буга (расположенных во Львовской и Волынской областях), а также в верховьях реки Стир (приток Припяти) во Львовской области. 

Это повышение уровня воды связано с оттепелью и осадками. В некоторых местах возможен выход воды из берегов на пойму, в частности, затопление поймы реки Солокия (притока Западного Буга) во Львовской области. Уровень опасности оценивается как желтый.

Подтопление
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что Закарпатье страдает от наводнения. Интенсивные осадки и повышение уровня грунтовых вод повлекли за собой подтопление в Хустском и Ужгородском районах.

Также мы писали, что дикие животные ищут убежище после наводнения и шторма в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Известно, что шакалы перебрались на песчаную пересыпь.

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