На Львовщине объявили первый уровень опасности — с чем это связано

Подтопление на Волыни. Фото: t.me/dsns_telegram

Во Львовской области объявили первый уровень опасности. Это связано с тем, что из-за оттепели и садков ожидается постепенное повышение уровня воды.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сообщается, что в связи с потеплением, наблюдаемым на реке Вишня, начиная с 27 января ожидается дальнейшее повышение уровня воды и затопление прибрежных территорий, включая сельскохозяйственные земли.

В результате этого процесса в Мостиском районе Львовской области вероятно подтопление начальных уровней важных речных объектов и отдельных строений, при этом уровень опасности оценивается как желтый.

Также Укргидрометцентр указал, что в период с 27 по 29 января ожидается увеличение уровней воды на 0,1-0,5 метра выше текущих показателей в реках, принадлежащих к суббассейну Западного Буга (расположенных во Львовской и Волынской областях), а также в верховьях реки Стир (приток Припяти) во Львовской области.

Это повышение уровня воды связано с оттепелью и осадками. В некоторых местах возможен выход воды из берегов на пойму, в частности, затопление поймы реки Солокия (притока Западного Буга) во Львовской области. Уровень опасности оценивается как желтый.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

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