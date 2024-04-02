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На Львівщині оголосили помаранчевий рівень небезпеки — що трапилось

2 квітня 2024 14:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Львівщині оголосили помаранчевий рівень небезпеки — що трапилось
Люди йдуть у сильні пориви вітру. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Львів'ян попередили про погіршення погодніх умов у місті та області.  Синоптики оголосили II (помаранчевий) рівень небезпечності через сильні пориви вітру, яку сягатимуть 25-28 м/с.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної військової адміністрації у вівторок, 2 квітня. 

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В ОВА наголосили, що по території області та міста Львова спостерігається посилення вітру, що може сягати 25-28 м/с. А також можливі дощ та град.

"Львівський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про II рівень небезпечності — помаранчевий", — йдеться у повідомленні. 

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Скриншот допису ЛОВА

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко попереджає, що 3 квітня у північних областях можливий сильний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с. 

Крім того, в Києві зафіксували високий рівень забрудненості повітря. В КМВА закликають утриматись від прогулянок та не відкривати вікна вдома. Крім того, про причини цього явища розповіли фахівці з Метеорологічної станції Бориспіль.

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львів
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