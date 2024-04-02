Во Львовской области объявили оранжевый уровень опасности — что случилось
Львовян предупредили об ухудшении погодных условий в городе и области. Синоптики объявили II (оранжевый) уровень опасности из-за сильных порывов ветра, достигающих 25-28 м/с.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной военной администрации во вторник, 2 апреля.
О какой опасности предупреждают львовян
В ОВА подчеркнули, что по территории области и города Львова наблюдается усиление ветра, которое может достигать 25-28 м/с. Также возможен дождь и град.
"Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает о II уровне опасности — оранжевом", — говорится в сообщении.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко предупреждает, что 3 апреля в северных областях возможен сильный ветер со штормовым порывом до 15-20 м/с.
Кроме того, в Киеве зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха. В КМВА призывают воздержаться от прогулок и не открывать дома окна. Кроме того, о причинах этого явления рассказали специалисты Метеорологической станции Борисполь.
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