На Львівщині окупанти атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури — наслідки обстрілу

Енергетичний об'єкт, що постраждав від обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 8 травня окупанти вдарили крилатими ракетами по об'єктах енергетичної інфраструктури на Львівщині, що призвело до займання. Постраждали об'єкти у Червоноградському та Стрийському районах.

Про це повідомив начальник Львівської ОВ Максим Козицький у Telegram у середу, 8 травня.

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Один із постраждалих — об'єкт генерації енергії в Червоноградському районі, де сталося два осередки займання. На місці працюють пожежники та використовується спецтехніка. Загрози для мешканців навколишніх населених пунктів відсутні.

Другий об'єкт, який постраждав через влучення російської ракети, знаходиться у Стрийському районі. Проте, за словами Козицького, критична та житлова інфраструктура не постраждала.

Під час повторної повітряної тривоги о 06.27 окупанти атакували Львівщину ракетами Кинжал. Жертв чи постраждалих серед мешканців області немає.

Усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі.

Скріншот повідомлення Максима Козицького

Нагадаємо, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні в ніч проти середи, 8 травня. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях.

Зокрема, внаслідок російських ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Броварах сталася пожежа. Травмовано двох людей, їх відправили до лікарні.

Загалом 8 травня ворог випустив 55 ракет та 21 дрон, серед яких сили протиповітряної оборони збили 39 ракет та 20 БпЛА.