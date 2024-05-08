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На Львовщине оккупанты атаковали два объекта энергетической инфраструктуры — последствия обстрела

8 мая 2024 10:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Во Львовской области оккупанты атаковали два объекта энергетической инфраструктуры — последствия обстрела
Пострадавший от обстрела энергетический объект. Иллюстративное фото: ГСЧС
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В ночь на 8 мая оккупанты ударили крылатыми ракетами по объектам энергетической инфраструктуры на Львовщине, что привело к возгоранию. Пострадали объекты в Червоноградском и Стрыйском районах.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram в среду, 8 мая.

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Один из пострадавших — объект генерации энергии в Червоноградском районе, где произошло два очага возгорания. На месте работают пожарные и используется спецтехника. Угрозы для жителей окрестных населенных пунктов отсутствуют.

Второй объект, пострадавший из-за попадания российской ракеты, находится в Стрыйском районе. Однако, по словам Козицкого, критическая и жилищная инфраструктура не пострадала.

Во время повторной воздушной тревоги в 06:27 оккупанты атаковали Львовщину ракетами Кинджал. Жертв или пострадавших среди жителей области нет.

Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме. 

Во Львовщине оккупанты атаковали два объекта энергетической инфраструктуры — последствия обстрела - фото 1
Скриншот сообщения Максима Козицкого

Напомним, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине в ночь на среду, 8 мая. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.

В частности, в результате российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в Броварах произошел пожар. Травмированы два человека, их отправили в больницу.

В общей сложности 8 мая враг выпустил 55 ракет и 21 дрон, среди которых силы противовоздушной обороны сбили 39 ракет и 20 БпЛА.

электроэнергия
Львовская область
обстрелы
сфера энергетики
война в Украине
энергетика

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