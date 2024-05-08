Во Львовской области оккупанты атаковали два объекта энергетической инфраструктуры — последствия обстрела

Пострадавший от обстрела энергетический объект. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 8 мая оккупанты ударили крылатыми ракетами по объектам энергетической инфраструктуры на Львовщине, что привело к возгоранию. Пострадали объекты в Червоноградском и Стрыйском районах.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram в среду, 8 мая.

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Один из пострадавших — объект генерации энергии в Червоноградском районе, где произошло два очага возгорания. На месте работают пожарные и используется спецтехника. Угрозы для жителей окрестных населенных пунктов отсутствуют.

Второй объект, пострадавший из-за попадания российской ракеты, находится в Стрыйском районе. Однако, по словам Козицкого, критическая и жилищная инфраструктура не пострадала.

Во время повторной воздушной тревоги в 06:27 оккупанты атаковали Львовщину ракетами Кинджал. Жертв или пострадавших среди жителей области нет.

Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

Скриншот сообщения Максима Козицкого

Напомним, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине в ночь на среду, 8 мая. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.

В частности, в результате российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в Броварах произошел пожар. Травмированы два человека, их отправили в больницу.

В общей сложности 8 мая враг выпустил 55 ракет и 21 дрон, среди которых силы противовоздушной обороны сбили 39 ракет и 20 БпЛА.