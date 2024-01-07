На Львівщині патрульні врятували пасажирів автобуса, який застряг через негоду

Автобус, який застряг на узбіччі дороги у Львівській області. Фото: Патрульна поліція Львівщини

На Львівщині патрульні поліцейські вночі 7 січня допомогли водієві та пасажирам міжнародного автобуса, які застрягли на узбіччі через складні погодні умови. Зазначається, що на борту транспорту перебував 21 пасажир.

Про це пише пресслужба Патрульної поліції Львівської області.

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"На лінію 112 зателефонував водій міжнародного автобуса, який маючи на борту 21 пасажира, потрапив у халепу, щойно в’їхавши на територію країни. Надаючи дорогу вантажівці в селі Угринів, сам застряг на узбіччі. Під час обігріву салону автобуса, аби пасажири не змерзли, закінчилося пальне", — йдеться у повідомленні.

Автобус, який застяг на узбіччі дороги у Львівській області. Фото: Патрульна поліція Львівщини

Проте патрульні Анна Сидорчук та Юрій Задорожний допомогли водію та відвезли його на заправку. Пізніше приїхали рятувальники та витягли зі снігової кучугури автобус.

Автобус, який застяг на узбіччі дороги у Львівській області. Фото: Патрульна поліція Львівщини

"Пасажири та водій подякували всім за допомогу. Пам’ятайте, що ми завжди поруч та готові допомогти!" — запевнили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше екснардеп та голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм заявив, що через негоду в країні можливе обмеження руху транспорту на деяких автомобільних дорогах.