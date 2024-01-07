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Во Львовской области патрульные спасли пассажиров автобуса, который застрял из-за непогоды

7 января 2024 15:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во Львовской области патрульные спасли пассажиров автобуса, который застрял из-за непогоды
Автобус, который застрял на обочине дороги во Львовской области. Фото: Патрульная полиция Львовской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львовской области патрульные полицейские ночью 7 января помогли водителю и пассажирам международного автобуса, которые застряли на обочине из-за сложных погодных условий. На борту транспорта находился 21 пассажир.

Об этом пишет пресс-служба Патрульной полиции Львовской области.

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"На линию 112 позвонил водитель международного автобуса, который имея на борту 21 пассажира, попал в беду, только въехав на территорию страны. Предоставляя дорогу грузовику в селе Угринов, сам застрял на обочине. Во время обогрева салона автобуса, чтобы пассажиры не замерзли, закончилось топливо", — говорится в сообщении.

последствия непогоды во Львовской области
Автобус, который застрял на обочине дороги во Львовской области. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Однако патрульные Анна Сидорчук и Юрий Задорожный помогли водителю и отвезли его на заправку. Позже приехали спасатели и вытащили из снежного сугроба автобус.

последствия непогоды во Львовской области
Автобус, который застрял на обочине дороги во Львовской области. Фото: Патрульная полиция Львовской области

"Пассажиры и водитель поблагодарили всех за помощь. Помните, что мы всегда рядом и готовы помочь!" — заверили в сообщении.

Напомним, ранее экс-нардеп и глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем заявил, что из-за непогоды в стране возможно ограничение движения транспорта на некоторых автомобильных дорогах.

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