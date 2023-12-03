На Львівщині перекинувся вантажний автомобіль, є постраждалий

На Львівщині перекинулася вантажівка. Фото: ДСНС

Сьогодні вранці 3 грудня рятувальники отримали повідомлення про те, що на трасі Київ-Чоп в селі Сможе, водій вантажівки не впорався з керуванням. Автомобіль з'їхав в кювет та перекинувся.

Про це повідомили в ДСНС Львівської області.

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Внаслідок ДТП травмовано водія автомобіля, який після медичного огляду відмовився від госпіталізації.

Пожежно-рятувальним відділенням проводились роботи з відключення акумуляторної батареї.

ДСНС закликає водіїв бути уважними

В ДСНС водіїв закликали бути особливо обережними та дотримуватись наступних застережень:

підтримуйте безпечну швидкість, враховуючи умови дороги;

дотримуйтеся безпечної дистанції між автомобілями та уникайте різкого гальмування;

уникайте різких маневрів.

"Будьте уважними на дорозі та враховуйте погодні умови. Ваша обережність — це безпека для всіх учасників дорожнього руху", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в Індустріальному районі Харкова сталася смертельна ДТП 30 листопада на проспекті Героїв Харкова. Як стало відомо, водій автомобіля Mercedes-Benz Vito наїхав на жінку-пішохода, внаслідок чого вона загинула.

Нагадаємо, 27 листопада близько 16:00 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув 21-річний чоловік.