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На Львівщині перекинувся вантажний автомобіль, є постраждалий

3 грудня 2023 14:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Львівщині перекинувся вантажний автомобіль, є постраждалий
На Львівщині перекинулася вантажівка. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сьогодні вранці 3 грудня рятувальники отримали повідомлення про те, що на трасі Київ-Чоп в селі Сможе, водій вантажівки не впорався з керуванням. Автомобіль з'їхав в кювет та перекинувся.

Про це повідомили в ДСНС Львівської області.

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ДТП на трасі Київ-Чоп

Внаслідок ДТП травмовано водія автомобіля, який після медичного огляду відмовився від госпіталізації.

Пожежно-рятувальним відділенням проводились роботи з відключення акумуляторної батареї.

ДСНС закликає водіїв бути уважними

В  ДСНС водіїв закликали бути особливо обережними та дотримуватись наступних застережень:

  • підтримуйте безпечну швидкість, враховуючи умови дороги;
  • дотримуйтеся безпечної дистанції між автомобілями та уникайте різкого гальмування;
  • уникайте різких маневрів.

"Будьте уважними на дорозі та враховуйте погодні умови. Ваша обережність — це безпека для всіх учасників дорожнього руху", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в Індустріальному районі Харкова сталася смертельна ДТП 30 листопада на проспекті Героїв Харкова. Як стало відомо, водій автомобіля Mercedes-Benz Vito наїхав на жінку-пішохода, внаслідок чого вона загинула.

Нагадаємо, 27 листопада близько 16:00 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув 21-річний чоловік.

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