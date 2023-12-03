Во Львовской области перевернулся грузовой автомобиль, есть пострадавший

На Львовщине перевернулся грузовик. Фото: ГСЧС

Сегодня утром 3 декабря спасатели получили сообщение о том, что на трассе Киев-Чоп в селе Сможе, водитель грузовика не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.

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В результате ДТП травмирован водитель автомобиля, который после медицинского осмотра отказался от госпитализации.

Пожарно-спасательным отделением проводились работы по отключению аккумуляторной батареи.

ГСЧС призывает водителей быть внимательными

В ГСЧС водителей призывали быть особенно осторожными и соблюдать следующие оговорки:

поддерживайте безопасную скорость, учитывая условия дороги;

соблюдайте безопасную дистанцию между автомобилями и избегайте резкого торможения;

избегайте резких маневров.

"Будьте внимательны на дороге и учитывайте погодные условия. Ваша осторожность - это безопасность для всех участников дорожного движения" , - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Индустриальном районе Харькова произошло смертельное ДТП 30 ноября на проспекте Героев Харькова. Как стало известно, водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito наехал на женщину-пешехода, в результате чего она погибла.

Напомним, 27 ноября около 16:00 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб 21-летний мужчина.