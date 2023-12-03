Во Львовской области перевернулся грузовой автомобиль, есть пострадавший
Сегодня утром 3 декабря спасатели получили сообщение о том, что на трассе Киев-Чоп в селе Сможе, водитель грузовика не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.
ДТП на трассе Киев-Чоп
В результате ДТП травмирован водитель автомобиля, который после медицинского осмотра отказался от госпитализации.
Пожарно-спасательным отделением проводились работы по отключению аккумуляторной батареи.
ГСЧС призывает водителей быть внимательными
В ГСЧС водителей призывали быть особенно осторожными и соблюдать следующие оговорки:
- поддерживайте безопасную скорость, учитывая условия дороги;
- соблюдайте безопасную дистанцию между автомобилями и избегайте резкого торможения;
- избегайте резких маневров.
"Будьте внимательны на дороге и учитывайте погодные условия. Ваша осторожность - это безопасность для всех участников дорожного движения" , - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Индустриальном районе Харькова произошло смертельное ДТП 30 ноября на проспекте Героев Харькова. Как стало известно, водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito наехал на женщину-пешехода, в результате чего она погибла.
Напомним, 27 ноября около 16:00 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб 21-летний мужчина.
Читайте Новини.LIVE!