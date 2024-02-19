На Львівщині п'яний депутат сільської ради намагався збити поліцейського

Місце ДТП. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Львівській області один із сільських депутатів напідпитку втікав від правоохоронців під час комендантської години та намагався переїхати одного з них. Така подія сталася вночі 11 лютого, близько 01:10.

Про це пише видання ZAXID.NET в понеділок, 19 лютого.

Чому поліцейські зупинили депутата

Як відомо, поліцейські в цю ніч зупинили авто Ford Ranger, водієм якого був депутат Козівської сільської ради Стрийського району, що у Львівській області.

"Водій пікапа порушив ПДР, і його зупинили біля АЗС Amic у Сколе. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти перевірку. Водій різко відреагував на пропозицію поліцейських, закрив опущене вікно водійських дверцят та втік з місця зупинки", — зазначили у матеріалі.

Злочинні дії правопорушника проти поліції

Після вчинку депутата поліцейські сіли в службовий автомобіль та почали переслідувати водія. Вже близько 02:00 вони ще раз зупинили депутата в урочиці "Товсте", яке розташовується в селі Орява, що за 20 км від попередньої зупинки. Проте і тоді чоловік відмовився виходити з автомобіля та перевіритися на стан алкогольного сп'яніння.

"Депутат спробував наїхати на поліцейського, зачепивши його дзеркалом заднього виду. Правоохоронець, щоб уникнути наїзду, зачепився за дзеркало та водійські дверцята, потім виліз на дах автомобіля. Водій не зупинив авто та продовжував рух, намагаючись скинути поліцейського з даху автомобіля. Депутат проїхав ще близько 800 метрів, поки авто не вдалось зупинити", — розповіли журналісти.

Яке покарання за свій вчинок отримав депутат

Тому щодо депутата було порушено адміністративну відповідальність та відкрито кримінальну справу через опір поліції. У Сколівському районному суді вже обрали підозрюваному запобіжний захід, а саме нічний домашній арешт впродовж двох місяців.

"У суді слідча та прокурор клопотали про цілодобовий арешт, але обвинувачуваний заявив, що він із дружиною виховує трьох дітей та займається підприємницькою діяльністю, тому, щоб утримувати багатодітну сім’ю, йому потрібно вдень працювати. Тому суддя заборонив обвинуваченому покидати житло у нічний час — із 21:00 до 07:00", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ДБР та ДПСУ звинуватили депутата міської ради Семенівки, що на Чернігівщині, в ухиленні від військової служби. Водночас весь час він отримував виплати, як військовий.

Також ми писали, що в Одесі поліція затримала на хабарі депутата районної ради. Він вимагав неправомірну вигоду за виділення земельної ділянки під приватизацію.